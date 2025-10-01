Sneg veje u Srbiji: Formirao se beli pokrivač, pogledajte kako padaju pahulje

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će večeras i tokom noći ka četvrtku doći do pojačanja intenziteta padavina u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim delovima Srbije, a na Kopaoniku je pao sneg! Kako se vidi na snimku koji je objavljen na Instagram stranici Infokop, bele pahulje intenzivno padaju, a već se formirao tanani beli pokrivač. Podsećanja radi, Srbija će narednih dana biti pod uticajem snažnog visinskog ciklona, uz obilne padavine, jake vetrove