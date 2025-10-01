Sneg veje u Srbiji: Formirao se beli pokrivač, pogledajte kako padaju pahulje

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs
Sneg veje u Srbiji: Formirao se beli pokrivač, pogledajte kako padaju pahulje
Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će večeras i tokom noći ka četvrtku doći do pojačanja intenziteta padavina u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim delovima Srbije, a na Kopaoniku je pao sneg! Kako se vidi na snimku koji je objavljen na Instagram stranici Infokop, bele pahulje intenzivno padaju, a već se formirao tanani beli pokrivač. Podsećanja radi, Srbija će narednih dana biti pod uticajem snažnog visinskog ciklona, uz obilne padavine, jake vetrove
Naslovi.ai pre 14 minuta
Blic pre 33 minuta
Dnevnik pre 8 minuta
Mondo pre 3 minuta
Alo pre 23 minuta
Blic pre 1 sat
Blic pre 58 minuta
Danas pre 18 minuta
Danas pre 28 minuta
Danas pre 8 minuta
Danas pre 3 minuta
Danas pre 23 minuta