Poskupela struja u Srbiji

Vesti online pre 15 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
U Srbiji će od danas poskupeti prosečna cena električne energije za domaćinstva i male kupce za 6,6 odsto.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) je na sednici krajem avgusta, na zahtev Elektroprivrede Srbije (EPS) dao saglasnost na odluku o višoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje. Kako je objavio AERS, prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, odnosno za domaćinstva i male kupce od oktobra biće veća u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 6,6 odsto po osnovu rasta
