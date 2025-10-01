Vreme sutra: Hladno i kišovito, na planinama sa snegom

Vesti online pre 40 minuta  |  Sputnjik (K.D.)
Vreme sutra: Hladno i kišovito, na planinama sa snegom

Vremenska prognoza za četvrtak, 2. oktobar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Iznad većeg dela zemlje oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, a kasnije posle podne, uveče i tokom noći očekuje se formiranje snežnog pokrivača. Na severozapadu zemlje promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na severu i u planinskim predelima i jak severni. Uveče i u toku noći ka petku očekuje se spuštanje snežne granice, pa se sneg očekuje i u brdskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Najniža
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Sneg pada na Kopaoniku i na Goliji

Sneg pada na Kopaoniku i na Goliji

RTS pre 5 minuta
Snažan ciklon donosi obilne padavine, sneg i jake vetrove u Srbiji početkom oktobra 2025

Snažan ciklon donosi obilne padavine, sneg i jake vetrove u Srbiji početkom oktobra 2025

Naslovi.ai pre 15 minuta
Na Kopaoniku pada prvi sneg; RHMZ: Intenzitet padavina pojačavaće se tokom večeri i noći

Na Kopaoniku pada prvi sneg; RHMZ: Intenzitet padavina pojačavaće se tokom večeri i noći

RTV pre 30 minuta
Prete poplave i bujice Na Kopaoniku večeras palo 8 santimetara, do subote će napadati i do pola metra snega! Ugroženi…

Prete poplave i bujice Na Kopaoniku večeras palo 8 santimetara, do subote će napadati i do pola metra snega! Ugroženi električna mreža i dalekovodi!

Dnevnik pre 10 minuta
Vejaće kao usred zime! Do subote će napadati pola metra snega: Ovaj deo Srbije biće paralisan

Vejaće kao usred zime! Do subote će napadati pola metra snega: Ovaj deo Srbije biće paralisan

Telegraf pre 20 minuta
Sneg veje i u ovom delu Srbije: Tek je oktobar, a zima je već pokazala zube, očekuje se pojačanje padavina

Sneg veje i u ovom delu Srbije: Tek je oktobar, a zima je već pokazala zube, očekuje se pojačanje padavina

Telegraf pre 1 sat
Građanima Srbije stigla hitna SMS poruka zbog snežnog nevremena! Rhmz ne prestaje da niže upozorenja, narednih 48 sati je…

Građanima Srbije stigla hitna SMS poruka zbog snežnog nevremena! Rhmz ne prestaje da niže upozorenja, narednih 48 sati je ključno: "Budite na oprezu, pratite instrukcije"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVreme sutraVremenska prognozasrbijavestivremebeograddruštvo

Društvo, najnovije vesti »

“Da se ne lažemo, ovo je samo zahvaljujući pobuni studenata”: Nastavnicima od 1. oktobra povećane plate

“Da se ne lažemo, ovo je samo zahvaljujući pobuni studenata”: Nastavnicima od 1. oktobra povećane plate

Danas pre 45 minuta
Studenti ne treba da objavljuju listu dok se izbori ne raspišu

Studenti ne treba da objavljuju listu dok se izbori ne raspišu

Danas pre 50 minuta
Pašalić umanjuje značaj snimaka iz garaže Vlade, a fokusira se na navodnu zloupotrebu dece: Šabić i Janković o ombudsmanu…

Pašalić umanjuje značaj snimaka iz garaže Vlade, a fokusira se na navodnu zloupotrebu dece: Šabić i Janković o ombudsmanu

Danas pre 25 minuta
(Video) Veje sneg u Srbiji: U ovom delu naše zemlje se već formirao beli pokrivač

(Video) Veje sneg u Srbiji: U ovom delu naše zemlje se već formirao beli pokrivač

Blic pre 30 minuta
Povratak u amfiteatre: Ministar Stanković: Verujem da će nova školska godina na univerzitetima početi 3. novembra

Povratak u amfiteatre: Ministar Stanković: Verujem da će nova školska godina na univerzitetima početi 3. novembra

Blic pre 35 minuta