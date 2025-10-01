Vreme sutra: Hladno i kišovito, na planinama sa snegom

Vremenska prognoza za četvrtak, 2. oktobar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Iznad većeg dela zemlje oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, a kasnije posle podne, uveče i tokom noći očekuje se formiranje snežnog pokrivača. Na severozapadu zemlje promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na severu i u planinskim predelima i jak severni. Uveče i u toku noći ka petku očekuje se spuštanje snežne granice, pa se sneg očekuje i u brdskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Najniža