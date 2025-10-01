Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Vranje news pre 7 sati  |  Vranjenews
Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Vranje/Beograd - Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić raspisala je lokalne izbore za opštine Negotin i Mionica.

Izbori će se održati 30. novembra ove godine. "Raspisala sam izbore u najkasnijem terminu u koji mogu da budu održani, kako bi svi zainteresovani učesnici imali dovoljno vremena za kandidovanje i efikasnu kampanju. Želim svima uspeh na izborima i neka pobede najbolji kandidati", rekla je Brnabić, prenosi N1. Za odbornike Skupštine grada Negotina i Skupštine opštine Mionica birači su poslednji put glasali 17. oktobra 2021, a lokalne skupštine konstituisane su mesec
