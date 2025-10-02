Sudar dva aviona na aerodromu u Njujorku! Letelice "Delta erlajnsa" s oko 100 ljudi udarile jedna u drugu na pisti (video)

Sudar dva aviona u Njujorku na pisti aerodroma "Lagvardija", letelice pripaju regaionalnom prevozniku "Endevor" američke kompanije "Delta erlajns", povređena stjuardesa

Na pisti aerodroma "Lagvardija" u Njujorku noćas su se sudarila dva aviona američke kompanije "Delta erlajns". CBS njuz prenosi da je iz "Delta erlajnsa" saopšteno da je do "sudara pri maloj brzini" došlo između leta 5047 njihove regionalne aviokompanije "Endevor", koji je stigao iz Šarlota u Severnoj Karolini i leta 5155 istog prevoznika, koji je trebalo da poleti za Roanok u Virdžiniji. "Endevor" je podružnica kompanije "Delta erlajns". Lučka uprava Njujorka i