Vučić kaže da je o NIS-u razgovarao sa hrvatskim premijerom Plenkovićem koji razume položaj Srbije

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kopenhagenu po dolasku na Samit Evropske političke zajednice da je razgovaro sa Andrejom Plenkovićem o NIS-u, kompaniji kojoj su američke sankcije odložene do 8. oktobra, naglasivši da hrvatski premijer "dobro razume situaciju u kojoj se Srbija nalazi".

Vučić je rekao da je "još sinoć" razgovarao sa Plenkovičem tokom večere koju su danski kralj i kraljica priredili za učesnike Samita EPZ.

"Pričao sam s Andrejom Plenkovićem još sinoć, on dobro razume situaciju u kojoj se Srbija nalazi... vi posle izvesnog vremena de fakto ostajete bez rafinerije, to nije samo pitanje uovoza nafte, to je pitanje i finansijskih sankcija", rekao je Vučić u obraćanju novinarima po dolasku na Samit.

Stupanje na snagu američkih sankcija NIS-u odloženo je do 8. oktobra, pošto je Ministarstvo finansija SAD izdalo novu, posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija i omogučeno NIS-u nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti do tog datuma. Takođe je Jadranski naftovod (Janaf) produžio do srede, 8. oktobra novu licencu za nastavak transporta nafte za rafineriju Pančevo u vlasništvu Naftne industrije Srbije (NIS)Vučič je negirao tvrdnje da Srbija nema domaću banku da sarađuje sa NIS-om i ukazao da ima domaću banku Poštansku štedionicu, kao i privatne banke koje rade sa NIS-om ali je ukazao da niko neće da ostane da radi pod američkim sankcijama i da ih rizikuje jer "je to kraj banke".

"Ne možete zbog jedne kompanije da izgubite sve banke, prosto je to nemoguće", rekao je Vučić.

On je kazao da će biti "mnogo problema u svakom smislu" kao i da o problemima može samo ograničeno da se razgovara na ovom samitu pošto su za to pitanje nadležni Rusi i Amerikanci.

"Ali te probleme ćemo da rešavamo ovde koliko možete da razgovarate ali nisu ovde sasvim nadležni, nadležni su Rusi i Amerikanci tako da sa njima moramo da razgovaramo", rekao je Vučić.

Odgovarajući na upit novinarke iz Azerbejdžana o nabavci energenata iz te zemlje Vučić je rekao da je Srbija veliki prjatelj Azerbejdžana, da je već potpisala ugovore sa tom zemljom o potrošnji gasa. Kazao je i da je povećan obim potrošnje gasa za Srbiju i kapaciteti gasa koji će kupovati iz Azerbejdžana.

Rekao je da Srbija gradi potrebne instalcije da bi omogućila uvoz preko gasovoda TAP si Tanap i naglasio da "nema granica za bilo kakvu saradnju sa Azerbejdžanom".

(Beta, 02.10.2025)

