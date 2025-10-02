"Danska, zemlja čuda, ovde je sve: Moguće!" Vučić objavio fotografiju sa saradnicama iz Kopenhagena (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kopenhagenu je prisustvovao večeri koju povodom Samita Evropske političke zajednice organizuju danski kralj Frederik i kraljica Meri. Nakon toga, Vučić je izašao sa svoje tri saradnice na večeru.

Vučić se tim povodom oglasio na društvenoj mreži Instagram: - Biti ili ne biti, više ne važi za Dansku. Ovde u Kopenhagenu je sve moguće, čak i da moje saradnice imaju pune tanjire, a ja ne jedem, a verovali ili ne, za susednim stolom je hrvatska delegacija, a konobar iz Splita. Logično, vojnik iz kraljevskog protokola, koji me je dočekao večeras, je iz Srbije. Danska, zemlja čuda! - napisao je on. Podstetimo, Vučić bio je gost na večeri koju su priredili Njegovo