Ima mrtvih! Osoba koju su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminula od povreda (foto, video)

Jedna osoba podleglama je povredama koje je zadobila u eksploziji koja se dogodila u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu, saznaje "Blic". Nezvanično, reč je o muškarcu.

Kako smo već pisali, osoba je pronađena u besvesnom stanju, i intervenisala je ekipa Hitne pomoći. Kako javlja reporter Blica, pogrebno vozilo je ispred zgrade. Uprkos njhovim naporima, osoba je preminula. Identitet žrtve nije poznat. Podsetimo, kako je Blic prvi pisao detonacija se čula iz jednog stana u Kosovskoj ulici.