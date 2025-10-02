Ima mrtvih! Osoba koju su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminula od povreda (foto, video)

Blic pre 6 minuta
Ima mrtvih! Osoba koju su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminula od povreda (foto, video)

Jedna osoba podleglama je povredama koje je zadobila u eksploziji koja se dogodila u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu, saznaje "Blic". Nezvanično, reč je o muškarcu.

Kako smo već pisali, osoba je pronađena u besvesnom stanju, i intervenisala je ekipa Hitne pomoći. Kako javlja reporter Blica, pogrebno vozilo je ispred zgrade. Uprkos njhovim naporima, osoba je preminula. Identitet žrtve nije poznat. Podsetimo, kako je Blic prvi pisao detonacija se čula iz jednog stana u Kosovskoj ulici.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina

Blic pre 11 minuta
Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 36 minuta
Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 36 minuta
(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina

Blic pre 11 minuta
Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici u Beogradu, policija na licu mesta

Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici u Beogradu, policija na licu mesta

Danas pre 41 minuta
Opsadno stanje u Kosovskoj! Ulica zatvorena za saobraćaj, stanarima naloženo da ne izlaze iz stanova, sve vrvi od policije i…

Opsadno stanje u Kosovskoj! Ulica zatvorena za saobraćaj, stanarima naloženo da ne izlaze iz stanova, sve vrvi od policije i vatrogasaca (foto/video)

Blic pre 1 sat
Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici: Detonacija u centru Beograda, na ulici krš i lom (foto/video)

Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici: Detonacija u centru Beograda, na ulici krš i lom (foto/video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Hronika, najnovije vesti »

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina

Blic pre 11 minuta
Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 36 minuta
Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 36 minuta
(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina

Blic pre 11 minuta
Ima mrtvih! Osoba koju su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminula od povreda (foto, video)

Ima mrtvih! Osoba koju su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminula od povreda (foto, video)

Blic pre 6 minuta