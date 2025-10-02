"Naše društvo ne sme da toleriše nasilje": Marko Đurić: Oštro osuđujem napad na Sandru Božić

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić oštro je osudio napad na potpredsednicu Pokrajinske vlade Sandru Božić i naglasio da naše društvo ne sme da toleriše nasilje nikada, nigde i ni nad kim.

"Oštro osuđujem fizički napad na potpredsednicu Pokrajinske vlade, članicu SNS Predsedništva i saborku Sandru Božić", izjavio je Đurić u objavi na svom nalogu na mreži Iks. Đurić je istakao da je odlika modernog i demokratskog društva upravo sposobnost da se razgovorom, na miran i civilizovan način, reše sve eventualne političke razlike i na nasilje ne sme da se toleriše. "Dragoj Sandri želim brz i potpun oporavak", poručio je Đurić. Potpredsednica Pokrajinske