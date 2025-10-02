Sve o ulasku građana Srbije u EU po novim pravilima koja startuju za 10 dana: Ovo je 10 ključnih stavki, jedno je sigurno - gužve na granicama su neminovne

Blic pre 49 minuta
Sve o ulasku građana Srbije u EU po novim pravilima koja startuju za 10 dana: Ovo je 10 ključnih stavki, jedno je sigurno -…

Za desetak dana na snagu stupa dugonajavljivani, novi sistem ulaska i izlaska iz EU - EES sistem. Iako je jasno da će od 12. oktobra pečatiranje pasoša "pasti u zaborav", te da nastupa digitalni era, među putnicima vladaju nedoumice, jer su pojedini detalji koji se tiču sistema još uvek nepoznanica, ali se očekuje da će postati jasniji tokom same primene.

EES sistem uvodiće se postepeno, a punu primenu trebalo bi da dostigne do 10. aprila 2026. godine. Ovaj tehnološki sistem prikupljaće biometrijske podatke, poput otisaka prstiju, fotografije lica i osnovne informacije o putovanju. - EES će modernizovati i unaprediti upravljanje spoljnim granicama EU. Obezbediće pouzdane podatke o prelascima granica, sistematski otkrivati slučajeve prekoračenja dozvoljenog boravka, kao i prevare sa dokumentima i identitetom. Time će
