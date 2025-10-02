Vučić stigao u dvodnevnu posetu Danskoj

Danas pre 2 sata  |  Beta
Vučić stigao u dvodnevnu posetu Danskoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas posle podne u dvodnevnu posetu Danskoj, gde će učestvovati na 7.

Samitu Evropske političke zajednice (EPZ). Vučić je na Instagramu napisao da je zahvalan „na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu danskog kralja Frederika i kraljice Meri“. „Večeru koju su priredili povodom Samita EPZ iskoristili smo da u prijatnoj atmosferi razgovaramo o zajedničkim interesima zemalja unutar EPZ, sa naglaskom na stabilnost regiona, reforme i poslovne prilike za investitore“, naveo je predsednik Srbije. „Takvi susreti nose jasnu poruku da,
