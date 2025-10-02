Tri osobe ubijene u napadu nožem u sinagogi u Mančesteru

Tri osobe su poginule, uključujući napadača, na koga su pucali policajci, u današnjem napadu u blizini sinagoge u Mančesteru, saopštila je gradska policija.

U saopštenju se navodi da ne postoji rizik za javnost i da mogu da se očekuju kontinuirane aktivnosti u vezi sa tim incidentom dok se nastavlja istraga, preneo je Gardijan. Ističe se da su policajci raspoređeni na ključnim lokacijama u gradu. Policija je pozvala stanovnike da izbegavaju područje u blizini sinagoge. Londonska policija rasporedila je danas dodatne policijske snage u blizini sinagoga i drugih mesta jevrejske zajednice u tom gradu, nakon napada u