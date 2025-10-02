Vučić se sastao sa Ruteom u Kopenhagenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao vrlo dobar i otvoren razgovor sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Kopenhagenu tokom sedmog samita Evropske političke zajednice.

Predsednik je naveo da su posebno razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu i ulogu Srbije u očuvanju stabilnosti i mira u složenim okolnostima u kojima živi srpski narod, a posebno na Kosovu i Metohiji. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Markom Ruteom o svim važnim pitanjima aktuelnog bezbednosnog i geopolitičkog konteksta Evrope i kriznih regiona u kojima i dalje traju sukobi",