Vučić u Kopenhagenu: Plašim se da niko ne želi nikog da čuje i sluša i svi se spremaju za ratove

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić u Kopenhagenu: Plašim se da niko ne želi nikog da čuje i sluša i svi se spremaju za ratove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Kopenhagenu, na Samitu Evropske političke zajednice, razgovarano o ključnim temama od evropskog puta Srbije do bilateralne saradnje Srbije i Nemačke.

Vučić je danas na marginama samita razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom. "Iskazao sam ogromno poštovanje prema nemačkim investitorima, razgovarali o tome kako da unapredimo odnose, podignemo nivo poverenja. Imao sam razgovor sa portugalskim premijerom Montenegrom oko različitih načina uspostavljanja naše veće i značajnije saradnje, jer nemamo tako razvijene bilateralne odnose", rekao je on. Kako je dodao, prisustvovao je konferenciji koju su
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić:Rusi nude da kupuju deo američke nafte za NIS, ne znam da li će SAD prihvatiti

Vučić:Rusi nude da kupuju deo američke nafte za NIS, ne znam da li će SAD prihvatiti

RTV pre 3 minuta
Vučić sa Mercom i premijerom Portugalije Montenegrom u Kopenhagenu

Vučić sa Mercom i premijerom Portugalije Montenegrom u Kopenhagenu

RTV pre 22 minuta
"Srbija izuzetno ceni saradnju sa nemačkom: Vučić na samitu EPZ, sastao se sa kancelarom Mercom: Ovo su bile teme razgovora…

"Srbija izuzetno ceni saradnju sa nemačkom: Vučić na samitu EPZ, sastao se sa kancelarom Mercom: Ovo su bile teme razgovora (video)

Blic pre 17 minuta
Vučić o Samitu epz: Dominirala je jedna stvar - Ukrajina

Vučić o Samitu epz: Dominirala je jedna stvar - Ukrajina

Blic pre 17 minuta
(Video) "Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu": Predsednik Vučić gost na večeri koju priređuju danski…

(Video) "Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu": Predsednik Vučić gost na večeri koju priređuju danski kralj i kraljica

Blic pre 17 minuta
Vučić: Verujem da će Samit EPZ utemeljiti mesto Srbije u mreži evropskih inicijativa

Vučić: Verujem da će Samit EPZ utemeljiti mesto Srbije u mreži evropskih inicijativa

RTK pre 42 minuta
Vučić: Plašim se da moj nos dobro prepoznaje loše situacije! Pitanje je da li će Amerikanci prihvatiti predlog za NIS

Vučić: Plašim se da moj nos dobro prepoznaje loše situacije! Pitanje je da li će Amerikanci prihvatiti predlog za NIS

Blic pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićZa Evropsku SrbijuUkrajinaPredsednik SrbijeNemačkaevropska politička zajednica

Politika, najnovije vesti »

Tageblat: "Ekspo 2027" u Beogradu - razvojna šansa ili plodno tlo za koprupciju i divljanje cena

Tageblat: "Ekspo 2027" u Beogradu - razvojna šansa ili plodno tlo za koprupciju i divljanje cena

Radio 021 pre 33 minuta
Zoran Živković: Opozicija da preskoči sledeće izbore i podrži studentsku listu

Zoran Živković: Opozicija da preskoči sledeće izbore i podrži studentsku listu

N1 Info pre 42 minuta
Tageblat o Ekspu - "šansa za Srbiju ili plodno tlo za korupciju"

Tageblat o Ekspu - "šansa za Srbiju ili plodno tlo za korupciju"

N1 Info pre 47 minuta
Picula o sankcijama NIS-u: Rusija ne dozvoljava Beogradu brzo rešenje promene vlasništva

Picula o sankcijama NIS-u: Rusija ne dozvoljava Beogradu brzo rešenje promene vlasništva

N1 Info pre 2 minuta
Vučić:Rusi nude da kupuju deo američke nafte za NIS, ne znam da li će SAD prihvatiti

Vučić:Rusi nude da kupuju deo američke nafte za NIS, ne znam da li će SAD prihvatiti

RTV pre 3 minuta