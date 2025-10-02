Vučić u Kopenhagenu: Plašim se da niko ne želi nikog da čuje i sluša i svi se spremaju za ratove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Kopenhagenu, na Samitu Evropske političke zajednice, razgovarano o ključnim temama od evropskog puta Srbije do bilateralne saradnje Srbije i Nemačke.

Vučić je danas na marginama samita razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom. "Iskazao sam ogromno poštovanje prema nemačkim investitorima, razgovarali o tome kako da unapredimo odnose, podignemo nivo poverenja. Imao sam razgovor sa portugalskim premijerom Montenegrom oko različitih načina uspostavljanja naše veće i značajnije saradnje, jer nemamo tako razvijene bilateralne odnose", rekao je on. Kako je dodao, prisustvovao je konferenciji koju su