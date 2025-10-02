Nasa drastično osetila obustavu rada vlade: Agencija poslala više od 15.000 radnika na prinudno odsustvo

Američka svemirska agencija NASA poslala je danas oko 15.000 od ukupno 18.218 civilnih službenika na neplaćeno odsustvo i obustavila većinu svojih aktivnosti, nakon što je savezna vlada SAD zvanično zatvorena zbog neusvajanja budžeta u Kongresu.

Prema planu kontinuiteta rada NASA, agencija će tokom prvog dana ugasiti sve sisteme koji nisu od ključnog značaja, osigurati objekte i izdati formalna rešenja o neplaćenom odsustvu zaposlenima, piše danas američki naučni portal Astronomi. Prema pravilima savezne vlade, dozvoljeno je obavljanje samo tzv. "izuzetnih" aktivnosti, koje su zakonski neophodne ili su u funkciji zaštite ljudskih života i imovine. U skladu s tim, NASA će nastaviti sa operacijama na tri