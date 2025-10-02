Zbog obustave rada vlade, NASA poslala više od 15.000 radnika na prinudno odsustvo

Zbog obustave rada vlade, NASA poslala više od 15.000 radnika na prinudno odsustvo

Broj zaposlenih na neplaćenom odsustvu povećan je sa oko 1.300 u avgustu 2023. na više od 3.100 u odnosu na prošlu godinu

VAŠINGTON – Američka svemirska agencija NASA poslala je danas oko 15.000 od ukupno 18.218 civilnih službenika na neplaćeno odsustvo i obustavila većinu svojih aktivnosti, nakon što je savezna vlada SAD zvanično zatvorena zbog neusvajanja budžeta u Kongresu. Prema planu kontinuiteta rada NASA, agencija će tokom prvog dana ugasiti sve sisteme koji nisu od ključnog značaja, osigurati objekte i izdati formalna rešenja o neplaćenom odsustvu zaposlenima, piše danas
