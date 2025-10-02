Zbog obustave rada vlade, NASA poslala više od 15.000 radnika na prinudno odsustvo

Broj zaposlenih na neplaćenom odsustvu povećan je sa oko 1.300 u avgustu 2023. na više od 3.100 u odnosu na prošlu godinu

VAŠINGTON – Američka svemirska agencija NASA poslala je danas oko 15.000 od ukupno 18.218 civilnih službenika na neplaćeno odsustvo i obustavila većinu svojih aktivnosti, nakon što je savezna vlada SAD zvanično zatvorena zbog neusvajanja budžeta u Kongresu. Prema planu kontinuiteta rada NASA, agencija će tokom prvog dana ugasiti sve sisteme koji nisu od ključnog značaja, osigurati objekte i izdati formalna rešenja o neplaćenom odsustvu zaposlenima, piše danas