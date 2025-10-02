Ledeni oblak dolazi sa juga Srbije: Pogledajte kako će se kretati iz časa u čas, donosi jaku kišu i sneg

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Ledeni oblak dolazi sa juga Srbije: Pogledajte kako će se kretati iz časa u čas, donosi jaku kišu i sneg

Kako je najavio RHMZ danas i sutra će biti oblačno vreme sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne. Upozorili su da se tokom perioda od 48 h u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše, u brdskim i nižim planinskim predelima između 10 i 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega. Ledeni oblak već je zahvatio južnije krajeve Srbije, a
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Obilne padavine i sneg u Srbiji: RHMZ izdao crvene meteolarme za jug, istok i centralne krajeve

Obilne padavine i sneg u Srbiji: RHMZ izdao crvene meteolarme za jug, istok i centralne krajeve

Naslovi.ai pre 1 minut
(Video) Veje sneg u Srbiji: U ovom delu naše zemlje se već formirao beli pokrivač

(Video) Veje sneg u Srbiji: U ovom delu naše zemlje se već formirao beli pokrivač

Blic pre 21 minuta
Sneg na zapadu Srbije: Zabeleo se Zlatar, pada i na Zlatiboru (FOTO)

Sneg na zapadu Srbije: Zabeleo se Zlatar, pada i na Zlatiboru (FOTO)

Euronews pre 11 minuta
RHMZ upozorava na obilne padavine danas i sutra, na planinama se formirao snežni pokrivač

RHMZ upozorava na obilne padavine danas i sutra, na planinama se formirao snežni pokrivač

RTS pre 21 minuta
Pao prvi sneg na planini Zlatar: Verujete li da je ovaj snimak stvaran? I mi smo zanemeli

Pao prvi sneg na planini Zlatar: Verujete li da je ovaj snimak stvaran? I mi smo zanemeli

Telegraf pre 6 minuta
(Foto, video): Ne veje samo na Kopaoniku, evo gde je još sve po Srbiji pada sneg

(Foto, video): Ne veje samo na Kopaoniku, evo gde je još sve po Srbiji pada sneg

Blic pre 26 minuta
Sručiće se nebo u ovim delovima zemlje Sneg i kiša neće prestati cela dva dana, a onda iznenađenje

Sručiće se nebo u ovim delovima zemlje Sneg i kiša neće prestati cela dva dana, a onda iznenađenje

Alo pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Masovne dojave o bombama u školama širom Srbije izazvale evakuacije i policijske provere

Masovne dojave o bombama u školama širom Srbije izazvale evakuacije i policijske provere

Naslovi.ai pre 2 minuta
Obilne padavine i sneg u Srbiji: RHMZ izdao crvene meteolarme za jug, istok i centralne krajeve

Obilne padavine i sneg u Srbiji: RHMZ izdao crvene meteolarme za jug, istok i centralne krajeve

Naslovi.ai pre 1 minut
Izraelska mornarica presrela Globalnu Sumud flotilu sa humanitarnom pomoći za Gazu

Izraelska mornarica presrela Globalnu Sumud flotilu sa humanitarnom pomoći za Gazu

Naslovi.ai pre 11 minuta
Dojave o bombama u više škola u Srbiji, policija na terenu, u pojedinim otkazana nastava

Dojave o bombama u više škola u Srbiji, policija na terenu, u pojedinim otkazana nastava

RTV pre 21 minuta
Ministarstvo prosvete: MUP pregledao deo škola, dojave o bombama lažne

Ministarstvo prosvete: MUP pregledao deo škola, dojave o bombama lažne

Nedeljnik pre 1 minut