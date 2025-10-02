Ledeni oblak dolazi sa juga Srbije: Pogledajte kako će se kretati iz časa u čas, donosi jaku kišu i sneg

Kako je najavio RHMZ danas i sutra će biti oblačno vreme sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne. Upozorili su da se tokom perioda od 48 h u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše, u brdskim i nižim planinskim predelima između 10 i 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega. Ledeni oblak već je zahvatio južnije krajeve Srbije, a