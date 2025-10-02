Vučić: Čeka nas ne lagan dan u Kopenhagenu i razgovori sa Ruteom, Mercom, Meloni, Makronom...

N1 Info pre 27 minuta  |  Beta
Vučić: Čeka nas ne lagan dan u Kopenhagenu i razgovori sa Ruteom, Mercom, Meloni, Makronom...
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se rano jutros preko svog Instagrama obratio porukom da ga očekuje naporan dan ali, kako veruje i uspešan, na Samitu Evropske političke zajednice, tokom kog će imati susrete sa više svetskih lidera. "Danas nas čeka ne lagan dan, razgovor sa Markom Ruteom, šefom NATO-a, sa Fridrihom Mercom, kancelarom nemačkim, s portugalskim premijerom Luišom Montenegrom, sa Đorđom Meloni i Emanuelom Makronom, predsednikom francuskim, našim
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Danas očekujem važne sastanke": Vučić stigao na 7. samit epz, dočekala ga premijerka Danske Mete Frederiksen (video)

"Danas očekujem važne sastanke": Vučić stigao na 7. samit epz, dočekala ga premijerka Danske Mete Frederiksen (video)

Blic pre 18 minuta
Vučić: Razgovarao sam sa Plenkovićem o NIS-u, pre svega nadležni Rusi i Amerikanci

Vučić: Razgovarao sam sa Plenkovićem o NIS-u, pre svega nadležni Rusi i Amerikanci

NIN pre 18 minuta
Vučić: Razgovarao sam sa Plenkovićem o NIS-u, pre svega nadležni Rusi i Amerikanci

Vučić: Razgovarao sam sa Plenkovićem o NIS-u, pre svega nadležni Rusi i Amerikanci

RTV pre 1 sat
"Spasilaca sveta imamo koliko hoćete": Vučić o srpskom studentu na presretnutom brodu za Gazu: Država je uvek tu da pomogne…

"Spasilaca sveta imamo koliko hoćete": Vučić o srpskom studentu na presretnutom brodu za Gazu: Država je uvek tu da pomogne (video)

Blic pre 58 minuta
Vučić: Razgovarao sam sa Plenkovićem o NIS-u, pre svega nadležni Rusi i Amerikanci

Vučić: Razgovarao sam sa Plenkovićem o NIS-u, pre svega nadležni Rusi i Amerikanci

Euronews pre 52 minuta
Vučić stigao na Samit Evropske političke zajednice, očekuje važne sastanke

Vučić stigao na Samit Evropske političke zajednice, očekuje važne sastanke

Euronews pre 1 sat
Vučić: Nijedna banka neće da rizikuje američke sankcije zbog NIS-a, biće mnogo problema

Vučić: Nijedna banka neće da rizikuje američke sankcije zbog NIS-a, biće mnogo problema

Nova pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNATOPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

SRCE: Nova, sistemska pljačka građana Srbije preko računa za struju

SRCE: Nova, sistemska pljačka građana Srbije preko računa za struju

N1 Info pre 7 minuta
Jerković: OKO će braniti izbornu volju srpskog naroda u AP KiM 12. oktobra

Jerković: OKO će braniti izbornu volju srpskog naroda u AP KiM 12. oktobra

RTV pre 13 minuta
"Danas očekujem važne sastanke": Vučić stigao na 7. samit epz, dočekala ga premijerka Danske Mete Frederiksen (video)

"Danas očekujem važne sastanke": Vučić stigao na 7. samit epz, dočekala ga premijerka Danske Mete Frederiksen (video)

Blic pre 18 minuta
Vučić: Razgovarao sam sa Plenkovićem o NIS-u, pre svega nadležni Rusi i Amerikanci

Vučić: Razgovarao sam sa Plenkovićem o NIS-u, pre svega nadležni Rusi i Amerikanci

NIN pre 18 minuta
Perfidna sistemska pljačka preko računa za struju

Perfidna sistemska pljačka preko računa za struju

Jugmedia pre 18 minuta