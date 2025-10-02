Vučić: Čeka nas ne lagan dan u Kopenhagenu i razgovori sa Ruteom, Mercom, Meloni, Makronom...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se rano jutros preko svog Instagrama obratio porukom da ga očekuje naporan dan ali, kako veruje i uspešan, na Samitu Evropske političke zajednice, tokom kog će imati susrete sa više svetskih lidera. "Danas nas čeka ne lagan dan, razgovor sa Markom Ruteom, šefom NATO-a, sa Fridrihom Mercom, kancelarom nemačkim, s portugalskim premijerom Luišom Montenegrom, sa Đorđom Meloni i Emanuelom Makronom, predsednikom francuskim, našim