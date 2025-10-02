Vučić potvrdio: Rusi ponudili Amerikancima „jedan procenat“ akcija NIS

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić potvrdio: Rusi ponudili Amerikancima „jedan procenat“ akcija NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas medijske spekulacije o postojanju ruskog predloga da se deo akcija Naftne industrije Srbije (NIS) proda američkoj kompaniji.

On je, međutim, tokom kratkog razgovora sa novinarima, izrazio sumnju da će Sjedinjene Američke Države prihvatiti takav aranžman. kakva je ponuda na stolu? Na pitanje o spekulacijama koje prenose domaći mediji da je ruska strana ponudila jedan procenat akcija Amerikancima, Vučić je rekao da su informacije o ponudi tačne, ali je odmah naglasio da ključna prepreka nije u samom predlogu, već u volji Vašingtona. „Jesu (informacije tačne), ali je pitanje i nije problem
