Vučić: Moj nos dobro prepoznaje loše situacije

Pravda pre 1 sat  |  Direktno.rs
Pitanje oko NIS-a i mogućnosti kupovine američke nafte je pitanje za Amerikance da li će to da prihvate,rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kopenhagenu.

- Voleo bih da grešim, da su Rusi pronašli čarobnu formulu da to reše, ali nisam siguran. Plašim se da moj nos dobro prepoznaje loše situacije - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje oko sankcija NIS-u, tačnije predlogu da ta kompanija kupuje američku naftu. Preciznije, odgovarao je na pitanje novinara da li su tačne informacije koje su objavili mediji da je ruska strana navodno predložila da deo NIS-a bude zapravo dat američkoj strani odnosno da deo akcija bude
