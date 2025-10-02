Vučić učestvuje u diskusiji "Bezbednost i otpornost" na EPZ-u

KOPENHAGEN - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje danas u diskusiji "Bezbednost i otpornost tradicionalne i nove pretnje", koja se održava u okviru sedmog po redu Samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

Predsednik Francuske Emanuel Makron i premijer Albanije Edi Rama su kopredsedavajući diskusije za okruglim stolom. Učesnici, osim predsednika Vučića, su i predsednik Vlade Kraljevine Švedske Ulf Kristerson, predsednik Litvanije Gitanas Nauseda, predsednik Rumunije Nikušor Dan, premijer Španije Pedro Sančez, predsednik Vlade Jermenije Nikol Pašinjan, predsednica Moldavije Maja Sandu, predsednica Vlade Kneževine Lihtenštajn Brigita Has, generalni sekretar Saveta