Pronađen dečak koji je nestao u Zemunu

Pronađen dečak koji je nestao u Zemunu

Dečak koji je nestao u sredu predveče u Zemunu pronađen je posle nekoliko sati potrage, saznaje Telegraf! - Dragi prijatelji, dete je pronađeno i sada je na sigurnom.

Od srca hvala svima koji su se uključili i pomogli da se pronađe - navela je porodica na društvenim mrežama. Devetogodišnji dečak, podsetimo, nestao je iz jednog parka u Zemunu u sredu oko 19 sati nakon čega je porodica krenula u potragu i preko društvenih mreža uputila apel za pomoć. (Telegraf.rs)
