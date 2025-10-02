Napad ispred sinagoge u Mančesteru: Dvoje ubijeno, policija upucala napadača

Incident, koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, navodno je okončan nakon što je muškarca, za koga se veruje da je počinilac, upucala policija

Dve osobe su ubijene, a tri ozbiljno povređena nakon što je napadač automobilom uleteo među ljude, a zatim jednog muškarca izbo nožem ispred sinagoge na severu Mančestera. Policija Mančestera saopštila je da je troje ljudi „u teškom stanju“, piše BBC. „Veliki broj ljudi koji su se u vreme incidenta molili u sinagogi zadržan je unutra dok je neposredna oblast obezbeđena, ali su od tada evakuisani“, navela je policija Incident koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji