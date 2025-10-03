Novi Sad: Sednica Skupštine grada, vlast odbija da raspiše izbore za mesne zajednice

Beta pre 1 sat

Sednica Skupštine grada Novog Sada počela je danas uz proteste građana okupljenih ispred zgrade i uz odbijanje vlasti da prihvati predlog opozicije za raspisivanje redovnih izbora za savete mesnih zajednica.

Ispred zgrade, kao i u proteklim mesecima od kada traju studentski i građanski protesti, postavljena je metalna ograda i na licu mesta je policija, koja građanima ne dozvoljava da priđu zgradi.

Zborovi građana Novog Sada saopštili su da izbori za mesne zajednice u Novom Sadu još nisu raspisani, iako je rok za to istekao pre nekoliko meseci.

Veljko Krstonošić iz Demokratske stranke ocenio je da se sada vidi da je "ovo krajnji stepen autokratije".

"Zadatak opozicije je da se na institucionalni način bori protiv ove nakaradne, lažne vlasti, koja gleda isključivo sebe i svoje prohteve i ne vodi računa o građanima ni u jednom momentu. Ovo nije Skupština grada, već SNSkupština", rekao je Krstonošić.

Opozicioni odbornici su protestovali jer ih je na ulazu u zgradu pretresalo obezbeđenje.

Skupština grada Novog Sada raspravljaće danas o više od 60 tačaka dnevnog reda.

Među odlukama o kojima će se odlučivati nalaze se više izmena planskih regulacija, izmene programa poslovanja javnih preduzeća i izveštaji o realizaciji aktivnosti za prvih šest meseci ove godine, predlozi o imenovanju direktora javnih ustanova i preduzeća i drugo.

(Beta, 03.10.2025)

