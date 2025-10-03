Novi Sad: Skupština počela uz proteste građana, vlast odbila izbore za mesne zajednice

Sednica Skupštine grada Novog Sada počela je danas uz proteste građana okupljenih ispred zgrade i uz odbijanje vlasti da prihvati predlog opozicije za raspisivanje redovnih izbora za savete mesnih zajednica.

Ispred zgrade, kao i u proteklim mesecima od kada traju studentski i građanski protesti, postavljena je metalna ograda i na licu mesta je policija, koja građanima ne dozvoljava da priđu zgradi. Zborovi građana Novog Sada saopštili su da izbori za mesne zajednice u Novom Sadu još nisu raspisani, iako je rok za to istekao pre nekoliko meseci. Veljko Krstonošić iz Demokratske stranke ocenio je da se sada vidi da je “ovo krajnji stepen autokratije”. “Zadatak opozicije