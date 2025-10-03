U toku je sednica Skupštine Grada: Ispred zgrade postavljena ograda, a tu su policija i građani

Moj Novi Sad pre 1 sat
U toku je sednica Skupštine Grada: Ispred zgrade postavljena ograda, a tu su policija i građani

Danas u 10 sati počela je 10. sednica Skupštine grada a, kao što smo to već navikli, satima uoči početka, zgrada je "zaštićena" ogradom i većim prisustvom policije.

Zborovi su pozvali Novosađane da se u 9.30 okupe ispred kako bi nastavili borbu za raspisivanje izbora za mesne zajednice. Naime, izbori nisu raspisani iako je rok za to istekao još pre nekoliko meseci nakon čega je u junu, na Skupštini grada izglasana Odluka o dopuni odluke o mesnim zajednicama Grada Novog Sada, kojim je produže mandat članovima Saveta mesnih zajednica, kojima je taj mandat istekao. Nekoliko desetina građana nalazi se ispred zgrade i pravi buku.
