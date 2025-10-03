Postavljene ograde ispred Skupštine Novog Sada pred početak sednice, zborovi najavili protest

Ispred Skupštine grada Novog Sada postavljene su ograde pred početak sednice Skupštine grada, a prisutna je i policija, piše portal 021.rs.

Već godinu dana, prilikom svakog zasedanja lokalnog parlamenta, ispred zdanja Skupštine postavljaju se ograde koje bi trebalo da spreče građane da priđu ulazu, piše 021.rs. Razlog postavljanju ograda je taj što su Zborovi građana najavili okupljanje ispred Skupštine za 9.30 časova. Oni su ukazali na to da izbori za mesne zajednice još nisu raspisani, a vlast taj korak mesecima odlaže, čime se uskraćuje pravo građana na učešće u donošenju odluka. Pred gradskim