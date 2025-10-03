"Darko Lazić treba da uzme vozača, on ne može da se obuzda": Vesna Zmijanac o udesu pevača, pa priznala: "Nemam ja snage za te stvari" (Video)

Blic pre 2 sata
"Darko Lazić treba da uzme vozača, on ne može da se obuzda": Vesna Zmijanac o udesu pevača, pa priznala: "Nemam ja snage za te…

Pevačica Vesna Zmijanac večeras će održati nastup, a pred pripadnicima sedme sile najavila je koncert u Beogradu.

"Sledeće godine. Ja sam u Sava centru imala 50 puta koncerte, ne znam šta da priželjkujem, treba samo da nađem vreme i da to organizujemo, a kod mene je stalno gužva" - rekla je Vesna, pa prokomentarisala udes koji je pevač Darko Lazić imao pre nekoliko dana: "Ja mislim da on jednostavno treba da uzme vozača i da ne vozi više auto kad je to tako, očigledno ne ume da se obuzda" - rekla je Vesna, pa otkrila šta misli o ulasku Zorice Marković u "Elitu 9". "Šta joj
