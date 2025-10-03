Proglašena lista SNS za lokalne izbore u Mionici

Blic pre 1 sat
Proglašena lista SNS za lokalne izbore u Mionici

Lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu!" predata je sinoć za lokalne izbore u Mionici koji će biti održani 30. novembra.

Kako se navodi na sajtu Republičke izborne komisije, Opštinska izborna komisija je listu i proglasila. Listu je potpisima podržalo 243 birača, od kojih je 200 Opštinska izborna komisija prihvatila. Pored Srpske napredne stranke (SNS) listu čine i Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) i Srpska radikalna stranka (SRS). Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je u sredu lokalne izbore
