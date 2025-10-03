Novak Đoković samokritičan: Ko zna šta bi bilo da se ušlo u još jedan taj-brejk

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo mastersa u Šangaju.

Novak je posle dva seta savladao Marina Čilića 7:6, 6:4. – Bilo je lepo vratiti se pobednički na teren. Bio je izuzetno tesan meč, pogotovo u prvom setu. Marin je čak bio i bolji rival, imao je veće šanse za brejk. U taj-brejku sam odigrao čvrsto, dobro sam servirao – rekao je Đoković. Peti teniser sveta je načinio brejk u ranoj fazi drugog seta, ali je u poslednjem gemu meča, na svoj servis, umalo produžio borbu. – Ko zna šta bi bilo da se ušlo u još jedan