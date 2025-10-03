Novak Đoković samokritičan: Ko zna šta bi bilo da se ušlo u još jedan taj-brejk

Danas pre 50 minuta  |  N. R.
Novak Đoković samokritičan: Ko zna šta bi bilo da se ušlo u još jedan taj-brejk

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo mastersa u Šangaju.

Novak je posle dva seta savladao Marina Čilića 7:6, 6:4. – Bilo je lepo vratiti se pobednički na teren. Bio je izuzetno tesan meč, pogotovo u prvom setu. Marin je čak bio i bolji rival, imao je veće šanse za brejk. U taj-brejku sam odigrao čvrsto, dobro sam servirao – rekao je Đoković. Peti teniser sveta je načinio brejk u ranoj fazi drugog seta, ali je u poslednjem gemu meča, na svoj servis, umalo produžio borbu. – Ko zna šta bi bilo da se ušlo u još jedan
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Poliglota Đoković oduševio publiku u Šangaju

Poliglota Đoković oduševio publiku u Šangaju

RTS pre 14 minuta
Pegula i Noskova izborile plasman u polufinale turnira u Pekingu

Pegula i Noskova izborile plasman u polufinale turnira u Pekingu

Sportski žurnal pre 29 minuta
Đoković: Mučio sam se da pronađem ritam, ali sam zadovoljan pobedom

Đoković: Mučio sam se da pronađem ritam, ali sam zadovoljan pobedom

Sportski žurnal pre 29 minuta
Peking: Pegulin strašan preokret protiv Navaro

Peking: Pegulin strašan preokret protiv Navaro

Sport klub pre 4 minuta
VIDEO Novak se zbunio pred kamerom i oduševio Kineze – pogledajte šta je uradio

VIDEO Novak se zbunio pred kamerom i oduševio Kineze – pogledajte šta je uradio

Nova pre 49 minuta
Novak još jednom podsetio kakav je gospodin: Dok je Hrvat odlazio, napravio gest o kojem se priča

Novak još jednom podsetio kakav je gospodin: Dok je Hrvat odlazio, napravio gest o kojem se priča

Mondo pre 44 minuta
Novak Đoković zadovoljan nakon pobede nad Hrvatom: Mučio sam se, ali sam na kraju uspeo

Novak Đoković zadovoljan nakon pobede nad Hrvatom: Mučio sam se, ali sam na kraju uspeo

Euronews pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŠangaj

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković samokritičan: Ko zna šta bi bilo da se ušlo u još jedan taj-brejk

Novak Đoković samokritičan: Ko zna šta bi bilo da se ušlo u još jedan taj-brejk

Danas pre 50 minuta
Trifunović produžio ugovor sa Partizanom

Trifunović produžio ugovor sa Partizanom

Danas pre 20 minuta
Otvoren Sajam sporta i omladine na Novosadskom sajmu

Otvoren Sajam sporta i omladine na Novosadskom sajmu

RTV pre 14 minuta
Tanjga: "Želimo da pokvarimo rođendan Partizanu!"

Tanjga: "Želimo da pokvarimo rođendan Partizanu!"

Sportske.net pre 4 minuta
Za koga se igra fudbal u Srbiji?

Za koga se igra fudbal u Srbiji?

Sportske.net pre 44 minuta