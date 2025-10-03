Vučić: SAD će uvesti sankcije NIS-u, neće biti kupovine goriva na kantice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će SAD uvesti sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), jer ne veruje da će Amerikanci prihvatiti ponudu Rusa da kupe deo njihovih akcija u toj naftnoj kompaniji. „Nema ništa od toga.

Ićiće oni sa sankcijama, a mi ćemo da gledamo šta da radimo“, kazao je Vućić tokom prve vožnje vozom na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica. Vučić je rekao da se nada da će se problem rešiti i bez nacionalizacije NIS-a. „Nadam se da ćemo i bez takvih stvari naći neku vrstu dogovora, jer je to (nacionalizacija) otimanje“, rekao je on. Istakao je da Rusi neće nikome da dopuste da preuzme NIS. „Da prekinemo sa svim bajkama. Postoji milion prijatelja u svetu koji bi nama da