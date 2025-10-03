Vučić: SAD će uvesti sankcije NIS-u, neće biti kupovine goriva na kantice

Jugmedia pre 43 minuta  |  JuGmedia
Vučić: SAD će uvesti sankcije NIS-u, neće biti kupovine goriva na kantice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će SAD uvesti sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), jer ne veruje da će Amerikanci prihvatiti ponudu Rusa da kupe deo njihovih akcija u toj naftnoj kompaniji. „Nema ništa od toga.

Ićiće oni sa sankcijama, a mi ćemo da gledamo šta da radimo“, kazao je Vućić tokom prve vožnje vozom na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica. Vučić je rekao da se nada da će se problem rešiti i bez nacionalizacije NIS-a. „Nadam se da ćemo i bez takvih stvari naći neku vrstu dogovora, jer je to (nacionalizacija) otimanje“, rekao je on. Istakao je da Rusi neće nikome da dopuste da preuzme NIS. „Da prekinemo sa svim bajkama. Postoji milion prijatelja u svetu koji bi nama da
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Vučić najavio kakav izveštaj 21. Oktobra očekuje u ujedinjenim nacijama: Biće delimično objektivan!

Vučić najavio kakav izveštaj 21. Oktobra očekuje u ujedinjenim nacijama: Biće delimično objektivan!

Alo pre 3 minuta
Vučić: Srbija brzom prugom izgradila koridor prema centralnoj Evropi preko Budimpešte

Vučić: Srbija brzom prugom izgradila koridor prema centralnoj Evropi preko Budimpešte

RTK pre 53 minuta
Od srede brzim vozom Beograd-Subotica za 2000 dinara

Od srede brzim vozom Beograd-Subotica za 2000 dinara

Vesti online pre 1 sat
Vučić: Verujem da SAD idu na sankcije NIS-u, Rusi ne žele da prepuste vlasništvo

Vučić: Verujem da SAD idu na sankcije NIS-u, Rusi ne žele da prepuste vlasništvo

Euronews pre 1 sat
Vučić iz voza sa Suboticu: Srbiju očekuju strašni pritisci

Vučić iz voza sa Suboticu: Srbiju očekuju strašni pritisci

Danas pre 28 minuta
"Rusi neće dozvoliti preuzimanje NIS-a!" Predsednik Srbije o predlogu da se kupuje američka nafta

"Rusi neće dozvoliti preuzimanje NIS-a!" Predsednik Srbije o predlogu da se kupuje američka nafta

Kurir pre 48 minuta
Vučić: SAD će uvesti sankcije NIS-u

Vučić: SAD će uvesti sankcije NIS-u

Radio sto plus pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSuboticaNovi SadPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Stigao je novi PlayStation - ista cena, manje memorije

Stigao je novi PlayStation - ista cena, manje memorije

Kamatica pre 8 minuta
Usvojena uredba o finansiranju projekata udruženja u nerazvijenim opštinama

Usvojena uredba o finansiranju projekata udruženja u nerazvijenim opštinama

Ekapija pre 3 minuta
Voz Beograd – Subotica od 8. oktobra, prvih dana besplatno, objavljena i cena karte

Voz Beograd – Subotica od 8. oktobra, prvih dana besplatno, objavljena i cena karte

Nova pre 18 minuta
Ruski upadi u vazdušni prostor NATO-a podstiču ulaganje u evropsku odbranu

Ruski upadi u vazdušni prostor NATO-a podstiču ulaganje u evropsku odbranu

Bloomberg Adria pre 18 minuta
Pred bankrotom firma koja je radila Beograd na vodi

Pred bankrotom firma koja je radila Beograd na vodi

Radio sto plus pre 18 minuta