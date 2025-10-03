Protesti u velikoj Britaniji: Nezadovoljstvo zbog vraćanja flotile humanitarne pomoći za Gazu, aktivisti pozvani da "blokiraju pruge"

Propalestinski aktivisti izašli su na ulice širom Velike Britanije, nekoliko sati pošto su dva jevrejska vernika ubijena u terorističkom napadu u sinagogi u Mančesteru, protestujući protiv pritvaranja švedske klimatske aktivistkinje Grete Tunberg kod izraelske obale, pošto je sa drugim aktivistima pokušala da prebaci flotilu humanitarne pomoći u Gazu. Aktivisti su pozvani da "blokiraju pruge" na glavnim železničkim stanicama širom Velike Britanije, uključujući i
