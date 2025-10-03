(Foto) protesti i tenzije u Britaniji: Demonstranti poručuju: "Briga nas za jevrejsku zajednicu"

Blic pre 2 sata
(Foto) protesti i tenzije u Britaniji: Demonstranti poručuju: "Briga nas za jevrejsku zajednicu"

Propalestinski aktivisti izašli su na ulice širom Velike Britanije, nekoliko sati nakon što su dva jevrejska vernika ubijena u terorističkom napadu u sinagogi u Mančesteru, protestujući protiv pritvaranja švedske klimatske aktivistkinje Grete Tunberg kod izraelske obale, nakon što je sa drugim aktivistima pokušala da prebaci flotilu humanitarne pomoći u Gazu.

Aktivisti su pozvani da "blokiraju pruge" na glavnim železničkim stanicama širom Velike Britanije, uključujući i Mančester Pikadili, prenosi Telegraf. Aleks Hern, kodirektor organizacije "Laburisti protiv antisemitizma" istakao je da tzv. "propalestinski protesti" često uključuju rasističke elemente usmerene protiv Jevreja, što je, kako je naveo, neprihvatljivo. "Da se marš održi u Mančesteru neposredno nakon smrtonosnog napada na jevrejsku zajednicu u tom gradu,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Protesti u velikoj Britaniji: Nezadovoljstvo zbog vraćanja flotile humanitarne pomoći za Gazu, aktivisti pozvani da "blokiraju…

Protesti u velikoj Britaniji: Nezadovoljstvo zbog vraćanja flotile humanitarne pomoći za Gazu, aktivisti pozvani da "blokiraju pruge"

Kurir pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaŠvedskaSinagogaGaza

Svet, najnovije vesti »

"Ukrajina zavisi od podrške EU" Sijarto: Zelenski bi trebalo da pokaže poštovanje kada govori o Mađarskoj

"Ukrajina zavisi od podrške EU" Sijarto: Zelenski bi trebalo da pokaže poštovanje kada govori o Mađarskoj

Blic pre 14 minuta
Susret Zelenskog i rutea: Kovali plan o suprotstavljanju ruskim provokacijama (foto, video)

Susret Zelenskog i rutea: Kovali plan o suprotstavljanju ruskim provokacijama (foto, video)

Blic pre 34 minuta
Amerika će braniti Katar u slučaju napada: Donald Tramp potpisao uredbu

Amerika će braniti Katar u slučaju napada: Donald Tramp potpisao uredbu

Kurir pre 23 minuta
Igrao se kod babe i dede na imanju, pa nestao: Policija ga traži danima, otkriveno su i koje su šanse da je živ!

Igrao se kod babe i dede na imanju, pa nestao: Policija ga traži danima, otkriveno su i koje su šanse da je živ!

Kurir pre 18 minuta
Zemljotres magnitude 5,8 pogodio provinciju Santjago Del Estero u Argentini

Zemljotres magnitude 5,8 pogodio provinciju Santjago Del Estero u Argentini

Politika pre 4 minuta