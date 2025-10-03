(Foto) protesti i tenzije u Britaniji: Demonstranti poručuju: "Briga nas za jevrejsku zajednicu"

Propalestinski aktivisti izašli su na ulice širom Velike Britanije, nekoliko sati nakon što su dva jevrejska vernika ubijena u terorističkom napadu u sinagogi u Mančesteru, protestujući protiv pritvaranja švedske klimatske aktivistkinje Grete Tunberg kod izraelske obale, nakon što je sa drugim aktivistima pokušala da prebaci flotilu humanitarne pomoći u Gazu.

Aktivisti su pozvani da "blokiraju pruge" na glavnim železničkim stanicama širom Velike Britanije, uključujući i Mančester Pikadili, prenosi Telegraf. Aleks Hern, kodirektor organizacije "Laburisti protiv antisemitizma" istakao je da tzv. "propalestinski protesti" često uključuju rasističke elemente usmerene protiv Jevreja, što je, kako je naveo, neprihvatljivo. "Da se marš održi u Mančesteru neposredno nakon smrtonosnog napada na jevrejsku zajednicu u tom gradu,