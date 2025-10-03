Vremenska prognoza za 3. oktobar: Novo zahlađenje uz obilnije padavine

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 3. oktobar: Novo zahlađenje uz obilnije padavine

Prema vremenskoj prognozi za petak 3. oktobar 2025. godine, biće oblačno i hladno u jutarnjim časovima uz vetar u više delova zemlje, a mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od tri do devet stepeni, a maksimalna tokom dana oko 13 stepeni. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, tokom dana biti prisutan jak vetar uz lokalne vremenske nepogode. Prosečna temperatura oko 15 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za subotu 4. oktobar, najniža temperatura od pet do devet stepeni, a najviša do 12 stepeni. Jutro oblačno i sveže uz vetar i obilnije pljuskove. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 5. oktobar, pretežno oblačno,
Crveni meteo-alarm i dalje na snazi – kiša, sneg i jaki vetrovi širom Srbije

RTS pre 9 minuta
Napolju je ledeno! Neverovatna vremenska prognoza, RHMZ upalio najviši nivo upozorenja

Alo pre 3 minuta
(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jača kiša i sneg, ova 2 dela Srbije najkritičnija

Blic pre 29 minuta
(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jača kiša i sneg, ova 2 dela Srbije najkritičnija

Blic pre 29 minuta
Danas hladno i oblačno, u brdsko-planinskim predelima sa snegom: Najviša dnevna do 13 °C

Telegraf pre 53 minuta
Vremenska prognoza za petak, 3. oktobar: Oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg

Beta pre 5 sati
Država očekuje više od 56 milijardi dinara od legalizacije nepokretnosti

Bloomberg Adria pre 3 minuta
EU ponovo dominira, azijske investicije u Srbiji usporavaju

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Crveni meteo-alarm i dalje na snazi – kiša, sneg i jaki vetrovi širom Srbije

RTS pre 9 minuta
Danas je Sveti velikomučenik Jevstatije Za porodičan mir morate ovaj običaj da ispoštujete

Alo pre 3 minuta
Baka manasija je najstarija Kragujevčanka Ima 104 godine i otkrila je tajnu dugovečnosti

Alo pre 3 minuta