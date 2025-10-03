Vremenska prognoza za 3. oktobar: Novo zahlađenje uz obilnije padavine

Prema vremenskoj prognozi za petak 3. oktobar 2025. godine, biće oblačno i hladno u jutarnjim časovima uz vetar u više delova zemlje, a mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od tri do devet stepeni, a maksimalna tokom dana oko 13 stepeni. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, tokom dana biti prisutan jak vetar uz lokalne vremenske nepogode. Prosečna temperatura oko 15 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za subotu 4. oktobar, najniža temperatura od pet do devet stepeni, a najviša do 12 stepeni. Jutro oblačno i sveže uz vetar i obilnije pljuskove. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 5. oktobar, pretežno oblačno,