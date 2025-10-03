Danas od podneva normalizacija saobraćaja na deonici auto-puta od Pakovraća do Požege

Morava info pre 2 sata
Danas od podneva normalizacija saobraćaja na deonici auto-puta od Pakovraća do Požege

Putevi Srbije su saopštili da su završena funkcionalna testiranja sistema automatskog upravlja u tunelima Laz i Munjino brdo i da je uspostavljanje dinamičkog saobraćaja na deonici auto-puta Pakovraće-Prilipac (Požega), gde se nalaze, planirano za danas u 12.00.

U saopštenju su naveli da je uspešno realizovane aktivnosti funkcionalnog testiranja sistema automatskog upravljanja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja. To javno preduzeće je preciziralo da su te aktivnosti spoveden od 29. septembra do četvrtka, 2. oktobra. Funkcionalna ispitivanja su izvršena u prisustvu predstavnika institucija i sertifikovanih tela
