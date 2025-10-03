Vlast danas otvara prugu Novi Sad - Subotica, stanične zgrade u lošem stanju

Vlast danas otvara prugu Novi Sad - Subotica, stanične zgrade u lošem stanju

Pruga između Novog Sada i Subotice, odnosno od Beograda do granice sa Mađarskom, trebalo bi da bude otvorena za saobraćaj danas.

Da će to biti učinjeno ukazao je i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji je rekao da neće prisustvovati sednici Skupštine grada, jer će prisustvovati otvaranju nove deonice pruge. Otvaranju će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Mislim da je to izuzetno značajan događaj za celu državu, ali mislim i za Novi Sad, zato što ćemo od Novog Sada do Subotice moći da stignemo za 41 minut, time će turisti i Subotice moći vrlo brzo da dođu u Novi Sad, da
