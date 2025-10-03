Krenuo voz brzom prugom od Beograda do Subotice, među putnicima i predsednik Srbije

Deonica brze pruge Beograd-Budimpešta, na trasi od Novog Sada do Subotice puštena je u saobraćaj. Voz iz Beograda za Suboticu krenuo je u 11.30, a među putnicima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pruga za velike brzine Novi Sad - Subotica duga je 108 kilometara, a radove su izvodili kineski konzorcijumi.

11:30 Voz brzom prugom iz Beograda krenuo za Suboticu Brza pruga Novi Sad - Subotica puštena je u rad, a sa železničke stanice ''Beograd centar'' ka Subotici prvom vožnjom krenuo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić vozom "Soko". Sa predsednikom Vučićem u prvoj vožnji do Subotice su i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, zamenik ministra za saobraćaj i građevinarstvo Mađarske Nandor Čepregi, ambasador Kine u Srbiji Li