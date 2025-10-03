Putin: Davanje "tomahavka" Kijevu neće promeniti ništa; Stoltenberg: Ukrajina će možda morati da ustupi deo teritorije

RTS pre 9 minuta
Putin: Davanje "tomahavka" Kijevu neće promeniti ništa; Stoltenberg: Ukrajina će možda morati da ustupi deo teritorije

Rat u Ukrajini – 1.318. dan. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Rusija u Ukrajini ne ratuje sa samom Ukrajinom, već sa čitavim NATO savezom i istakao da njegova država proizvodi sopstvenu vojnu opremu, dok se sa ukrajinske strane nalazi ne samo zapadna tehnika, već i instruktori iz zemalja NATO-a. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o suprotstavljanju ruskim provokacijama.

Na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio je uverenje da će "kijevski režim" na kraju morati da sedne za pregovarački sto. On je rekao da Kijevu nedostaje ljudstvo, a da davanje raketa "tomahavk" Ukrajini neće promeniti situaciju na ratištu. Bivši Generalni sekretar NATO-a Jans Stoltenberg rekao je da je moguće da će Ukrajina morati da ustupi deo teritorije zarad mira.
