SAD će braniti Katar u slučaju oružanog napada

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države su pružile Kataru bezbednosne garancije u slučaju spoljne agresije protiv te zemlje, navodi se u uredbi koju je potpisao predsednik SAD Donald Tramp.

"Sjedinjene Američke Države će svaki oružani napad na teritoriju, suverenitet ili kritičnu infrastrukturu Katara smatrati pretnjom miru i bezbednosti SAD", navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu Bele kuće. Napominje se da će u slučaju takvog napada "Sjedinjene Države preduzeti sve zakonite i odgovarajuće korake - diplomatske, ekonomske i, ako je potrebno, vojne - da zaštite interese SAD i Katara, kao i da obnove mir i stabilnost". "Protiv trenutne pretnje