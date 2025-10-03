Amerika će braniti Katar u slučaju napada: Donald Tramp potpisao uredbu

Sjedinjene Američke Države su pružile Kataru bezbednosne garancije u slučaju spoljne agresije protiv te zemlje, navodi se u uredbi koju je potpisao predsednik SAD Donald Tramp. - Sjedinjene Američke Države će svaki oružani napad na teritoriju, suverenitet ili kritičnu infrastrukturu Katara smatrati pretnjom miru i bezbednosti SAD, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu Bele kuće. Napominje se da će u slučaju takvog napada "Sjedinjene Države preduzeti sve