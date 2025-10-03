Tramp obećao bliskom savezniku: „U slučaju napada, branićemo vas“

Danas pre 2 sata  |  Jutarnji list
Američki predsednik Donald Tramp obećao je da će svaki oružani napad na Katar tretirati kao pretnju bezbednosti SAD, prema dokumentu objavljenom u sredu, u kojem se navodi da bi američke snage mogle da intervenišu kako bi odbranile ovu bliskoistočnu zemlju.

Katar je u sredu pozdravio Trampovu odluku, nazvavši je prekretnicom u jačanju odbrambenih veza i bilateralne saradnje, saopštilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Izvršna naredba, koja značajno produbljuje posvećenost SAD Kataru, dolazi nakon što je Izrael pokušao da ubije lidere Hamasa u vazdušnom napadu na Dohu prošlog meseca, piše Jutarnji list.
