I zvanično Amerika će braniti Katar: U slučaju oružanog napada

Večernje novosti pre 2 sata
I zvanično Amerika će braniti Katar: U slučaju oružanog napada

SJEDINjENE Američke Države su pružile Kataru bezbednosne garancije u slučaju spoljne agresije protiv te zemlje, navodi se u uredbi koju je potpisao predsednik SAD Donald Tramp.

Foto printskrin youtube national guard -Sjedinjene Američke Države će svaki oružani napad na teritoriju, suverenitet ili kritičnu infrastrukturu Katara smatrati pretnjom miru i bezbednosti SAD, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu Bele kuće. Napominje se da će u slučaju takvog napada "Sjedinjene Države preduzeti sve zakonite i odgovarajuće korake - diplomatske, ekonomske i, ako je potrebno, vojne - da zaštite interese SAD i Katara , kao i da obnove mir i
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Amerika će braniti Katar u slučaju napada: Donald Tramp potpisao uredbu

Amerika će braniti Katar u slučaju napada: Donald Tramp potpisao uredbu

Kurir pre 1 sat
Tramp obećao bliskom savezniku: „U slučaju napada, branićemo vas“

Tramp obećao bliskom savezniku: „U slučaju napada, branićemo vas“

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

YouTubeKatarBela kućaDonald Trampamerika

Svet, najnovije vesti »

Prozvao američke katolike: Papa Lav XIV: Ko se protivi abortusu, a podržava smrtnu kaznu nije dosledan

Prozvao američke katolike: Papa Lav XIV: Ko se protivi abortusu, a podržava smrtnu kaznu nije dosledan

Blic pre 21 minuta
Ćerku tukli i drogirali da bi se udala: Tek je napunila 18, a terali su je i da zatrudni!

Ćerku tukli i drogirali da bi se udala: Tek je napunila 18, a terali su je i da zatrudni!

Kurir pre 51 minuta
Lutnik: Epstin je ucenama možda dobio blažu kaznu

Lutnik: Epstin je ucenama možda dobio blažu kaznu

Politika pre 1 sat
Američki borbeni avioni pretnja bezbednosti Venecuele

Američki borbeni avioni pretnja bezbednosti Venecuele

Politika pre 1 sat
Teheran na prekretnici: Predsednik Irana: Neophodno je preseliti glavni grad zbog krize s vodom

Teheran na prekretnici: Predsednik Irana: Neophodno je preseliti glavni grad zbog krize s vodom

Blic pre 1 sat