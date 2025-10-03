Amerikanac „nokautiran“ u Kini – Novak saznao drugog protivnika

Novak Đoković će, ukoliko eliminiše, Hrvata Marina Čilića u drugom kolu mastersa u Šangaju, igrati protiv kvalifikanta Janika Hanfmana, koji je priredio senzaciju, pobedivši Amerikanca Frensisa Tijafoa.

Hanfman je izgubio prvi set posle velike borbe i tajbrejka rezultatom 11:9, da bi u nastavku prepustio favorizovanom Amerikancu, koji je 29. na APT rang-listi, svega tri gema. U drugom setu slavio je kvalifikant Hanfman sa 6:2, dok je u trećem bio još ubedljiviji – 6:1 u meču koji je trajao dva sata i 33 minuta. Tako je meč odigran pod zatvorenim krovom doneo svojevrsnu senzaciju i to da Novak Đoković, ako preskoči prvu prepreku prepreku u Šangaju u vidu Marina
