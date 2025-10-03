Milojević: Voleo bih da smo dali drugi gol

Pogrešili smo, pad koncentracije, ostavili smo igrača samog i kažnjeni smo. Morate da date gol, nećete imati puno šansi, posebno ne protiv Porta, koji će se boriti za osvajanje Lige Evrope", rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević posle poraza od portugalskog tima (2:1).

Rodrigo Mora je doneo pobedu Portu u 89. minutu, samo dva minuta nakon promašaja Bruna Duartea. "Ne možemo da gledamo samo taj poslednji momenat. Odigrali smo taktički dobro. Bilo je individualnih grešaka, kao kod penala. Porto smo sveli na jedan ili nijedan udarac u prvom poluvremenu, imali smo dva "zicera" kod 1:1. Voleo bih da smo dali taj drugi gol. Tako je to u fudbalu", istakao je Milojević. Porto će se boriti za trofej Lige Evrope, potrebno je da