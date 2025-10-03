Đurđević Stamenkovski sa ministrom Jermenije o razvoju odnosa i saradnje dve zemlje

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa ministrom za rad i socijalnu politiku Republike Jermenije Arsenom Torosjanom o daljem razvoju prijateljskih odnosa i saradnje Srbije i Jermenije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva za rad, Đurđević Stamenkovski je jermenskog ministra upoznala sa delokrugom rada Ministarstva, posebno sa aktivnostima Sektora za socijalnu zaštitu, kao i sa nizom mera podrške socijalno ugroženom stanovništvu koje se sprovode u Srbiji. Posebno je naglasila značaj podsticanja demografske obnove i afirmacije pronatalitetnih mera, ističući da je Srbija zemlja sa najvećim roditeljskim dodatkom u regionu. "Sprovodimo čitav niz mera