Hitna pomoć intervenisala zbog poslanika SNS Uglješe Mrdića koji devet dana štrajkuje glađu

NIN pre 3 sata  |  FoNet, Beta
Ekipa Hitne pomoći danas je stigla na plato ispred svečanog ulaza u Skupštinu Srbije i u vozilo uvela poslanika Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića, koji već devet dana štrajkuje glađu.

Iz šatorskog naselja, postavljenog ispred Skupštine i naseljenog pristalicama vlasti, čuo se aplauz dok su Mrdića medicinski radnici, pridržavajući ga pod ruku, spuštali niz stepenice do saniteta. Ekipa Hitne pomoći je pregledala i zbrinula Mrdića na licu mesta, odnosno nije prevezen u zdravstvenu ustanovu, rečeno je agenciji Beta gradskom Zavodu za urgentnu medicinu. Prostor gde je Uglješi Mrdiću ukazana pomoć nešto kasnije su nadletali dronovi. "On je pregledan,
Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna strankaŠtrajk glađuSNSugljesa mrdic

