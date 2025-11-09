Hitna pomoć intervenisala zbog poslanika SNS Uglješe Mrdića koji devet dana štrajkuje glađu

Ekipa Hitne pomoći danas je stigla na plato ispred svečanog ulaza u Skupštinu Srbije i u vozilo uvela poslanika Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića, koji već devet dana štrajkuje glađu.

Iz šatorskog naselja, postavljenog ispred Skupštine i naseljenog pristalicama vlasti, čuo se aplauz dok su Mrdića medicinski radnici, pridržavajući ga pod ruku, spuštali niz stepenice do saniteta. Ekipa Hitne pomoći je pregledala i zbrinula Mrdića na licu mesta, odnosno nije prevezen u zdravstvenu ustanovu, rečeno je agenciji Beta gradskom Zavodu za urgentnu medicinu. Prostor gde je Uglješi Mrdiću ukazana pomoć nešto kasnije su nadletali dronovi. "On je pregledan,