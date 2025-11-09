Hitna pomoć pružala pomoć Mrdiću ispred Skupštine

Ekipa Hitne pomoći danas je stigla na plato ispred svečanog ulaza u Skupštinu Srbije i u vozilo uvela poslanika Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića, koji već devet dana štrajkuje glađu.

Hitna pomoć ukazala je nešto pre 12 časova pomoć Mrdiću ispred Skupštine, nakon čega se uz pomoć veterana vratio u šator u kom boravi, javlja reporterka N1. Iz šatorskog naselja, postavljenog ispred Skupštine i naseljenog pristalicama vlasti, čuo se aplauz dok su Mrdića medicinski radnici, pridržavajući ga pod ruku, spuštali niz stepenice do saniteta. Prostor gde je Mrdiću ukazana pomoć nešto kasnije su nadletali dronovi. Istovremeno, nekoliko desetina građana