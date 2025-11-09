Uglješa Mrdić štrajkuje glađu, hitna mu ukazala pomoć

RTS pre 6 sati
Poslaniku Srpske napredne stranke Uglješi Mrdiću, koji je danas nastavio štrajk glađu sa još pet veterana ispred Skupštine, ukazana je medicinska pomoć.

Ekipa Hitne pomoći stigla je na plato ispred svečanog ulaza u Skupštinu Srbije i u vozilo uvela poslanika Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića, koji od 31. oktobra štrajkuje glađu. Iz šatora, postavljenih ispred Skupštine, čuo se aplauz dok su Mrdića medicinski radnici, pridržavajući ga pod ruku, spuštali niz stepenice do saniteta. Prostor gde je Mrdiću ukazana pomoć nešto kasnije su nadletali dronovi. Uglješa Mrdić, započevši 31. oktobra štrajk glađu, rekao je
Skupština Srbije Organizovani kriminal Novi Sad Tužilaštvo Srpska napredna stranka Štrajk glađu Železnice Srbije

