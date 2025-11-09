Hitna pomoć pružala pomoć Mrdiću ispred Skupštine, prostor nadletali dronovi (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 1 sat  |  Beta RTS
Hitna pomoć pružala pomoć Mrdiću ispred Skupštine, prostor nadletali dronovi (FOTO/VIDEO)

Poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić deveti dan štrajkuje glađu, zajedno sa pet veterana, ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Hitna pomoć ukazala je nešto pre 12 časova pomoć Mrdiću ispred Skupštine, nakon čega se uz pomoć veterana vratio u šator u kom boravi, javlja reporterka N1. Iz šatorskog naselja, postavljenog ispred Skupštine i naseljenog pristalicama vlasti, čuo se aplauz dok su Mrdića medicinski radnici, pridržavajući ga pod ruku, spuštali niz stepenice do saniteta. Prostor gde je Mrdiću ukazana pomoć nešto kasnije su nadletali dronovi. Mrdić je 31. oktobra, kada je započeo
RTSOrganizovani kriminalNovi SadTužilaštvoSrpska napredna strankaŠtrajk glađuŽeleznice Srbije

