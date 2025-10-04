Izrael i Hamas na ivici dogovora; Taoci uskoro slobodni?

B92 pre 43 minuta
Izrael i Hamas na ivici dogovora; Taoci uskoro slobodni?

Ako se pregovori u Egiptu o tehničkim detaljima za oslobađanja talaca koje u Pojasu Gaze drži palestinski militantni pokret Hamas odvijaju glatko, taoci bi mogli biti pušteni u roku od nekoliko dana, izjavio je danas visoki izraelski zvaničnik za Kanal 12.

Neimenovani izraelski zvaničnik je rekao da će rok od 72 sata za Hamas da oslobodi sve taoce početi čim se završe "tehnički razgovori" u Egiptu, iako bi 72 sata "moglo biti malo produženo kako bi Hamas locirao sve ubijene taoce", prenosi Tajms of Izrael. Zvnaičnik je dodao da prisustvo Amerikanaca na pregovorima podvlači odlučnost Sjedinjenih Američkih Država da osiguraju da se sporazum o Gazi odvija po planu. Rekao je i da je trenutni brzi razvoj događaja "potpuno
